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    Гранквист: «С «Кубанью» сыграли отвратительно

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против «Кубани» (1:1).


    – То, что по сегодняшней игре с «Кубанью» мы взяли одно очко – не чудо. Мы очень тяжело работали, старались сравнять счет.

    – С другой стороны, «Краснодар» создал свой первый реальный момент на 75-ой минуте. Согласны с этим?

    – Да, я так думаю тоже.

    – Может, сказалась усталость после «Слована»?

    – Нет, мы не устали. Мы просто сыграли сегодня не очень хорошо. Нужно работать над нашими качествами и командной игрой.

    – Кононов сказал после «Слована», что будет серьезный разговор с командой. В чем он заключался?

    – Я не хочу говорить о том, что сказал нам тренер.

    – Но в игре это воплотилось?

    – Нет, мы сыграли отвратительно. У нас был план на игру, но он не сработал. Но мы будем пытаться улучшить нашу игру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 23:25
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    Комментарии (5)
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    MinfaNEZ 123
    1439239981
    когда же они соберутся... и выдадут хороший футбол?!
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    Krasnodar 123
    1439240204
    НАДО СОБРАТЬСЯ РЕБЯТА, НАДО!
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    Linxform
    1439272894
    Да не только с Кубанью. С начала сезона относительно нормально был проведен только домашний матч против Слована в ЛЕ. Остальные матчи если не безобразно то как минимум просто плохо. PS: Администрация, вы собираетесь устранять косяки в вашем новом интерфейсе????
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    ologreds
    1694997429
    numo438525
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