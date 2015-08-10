ФНЛ. «Спартак-2» терпит поражение от «Тюмени» и другие результаты

Сегодняшний день вышел богатым на матчи второго по силе российского дивизиона. Из результатов стоит отметить третье поражение «Тосно». Проигрывая 3:0, команда из Ленинградской области, претендовавшая на выход в Премьер-лигу всего несколько месяцев назад, смогла отыграть два мяча, но до ничьей в матче с «Томью» не дотянула. «Спартак-2» же, который при всем желании не сможет выйти в РФПЛ, терпит поражение от «Тюмени».
Первенство ФНЛ. 6-й тур
Первенство ФНЛ. 6-й тур
Сибирь (Новосибирск) – Сокол (Саратов) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 — Дегтярев (с пенальти), 13; 0:2 — Дегтярев, 52; 1:2 — Нагибин, 57; 1:3 — Радченко, 73.
Томь (Томск) – Тосно – 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 — Нехайчик, 29; 2:0 — Погребняк, 35; 3:0 — Баженов, 50; 3:1 — Комков, 53; 3:2 — Комков, 79.
Тюмень – Спартак-2 (Москва) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Кленкин (с пенальти), 19; 2:0 — Кленкин, 72.
КАМАЗ (Набережные Челны) – Луч-Энергия (Владивосток) – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 — Корян, 75.