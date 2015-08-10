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    • РФС внесет изменение в регламент чемпионата ради ЦСКА задним числом

    РФС внесет изменение в регламент чемпионата ради ЦСКА задним числом

    По информации «Бомбардира», Исполком РФС задним числом вынес на голосование вопрос об изменении в регламент проведения чемпионата России, которое позволит официально перенести матч 5-го тура РФПЛ «Спартака» – ЦСКА с 15 августа на 14-е число.

    Сегодня всем членам Бюро Исполкома были высланы документ поправки в регламент ЧР и бюллетень для голосования.
    Напомним, что ранее руководитель РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что еще в пятницу, 7 августа, Бюро Исполкома единогласно поддержало просьбу дополнить регламент соответствующей поправкой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 16:42
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    Комментарии (27)
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    Диктор
    1439221682
    Если честно уже противно слушать про этих пенальтных чемпионов.Где они и где СПОРТ ?????? Команда позор нашего чемпионата.
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    Игорь В
    1439223425
    Ради ЦСКА можно
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    slotchik
    1439223992
    Сколько можно еще мусолить эту тему? Что важнее очки в копилку уефа для наших клубов. Или очередное унылое дерби?
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    Jobana
    1439224206
    Пласте сучки, мясо смотрю уже в истерике бьётся, ничего когда нибудь и вы будете играть в Европе, после того как что нибудь выйграете, стадо никчемностей кривоногих
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    MaxSpartakM
    1439226487
    Принцепи я не против, хотя не болею за цска но хочу что бы они и не только они, и все российские команды , прошли как можно дальше в сетке!!! Ведь это на благо всего Российского Футбольного Союза! Так что лучше так чем позорится на всю Европу!
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    MaxSpartakM
    1439226564
    Кстати Спартак Москва 2:0 ЦСКА Москва)))
    Ответить
    Cobracska
    1439235976
    Скажите мне гнилые свиньи, если игрок отбивает мяч в своей штрафной площади - это не пенальти???? Или у вас в гнилом свином клубе правила другие???? Сколько можно смердить по этим вопросам?? Играть надо уметь, а не вонять без поводов. Неудачники свиные! Цска чемпион!!!!
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    Snerg
    1439249551
    опять все для убого цска! мне порой даже жалко зенит! там более качествыные игроки, но кабинетные герои .... интересно сколько уже чупо-чупсов испробывал гинер....
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    астраханец
    1439338378
    М-да... никогда наши не научатся играть...
    Ответить
    ologreds
    1694997431
    numo438487
    Ответить
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