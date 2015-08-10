РФС внесет изменение в регламент чемпионата ради ЦСКА задним числом

По информации «Бомбардира», Исполком РФС задним числом вынес на голосование вопрос об изменении в регламент проведения чемпионата России, которое позволит официально перенести матч 5-го тура РФПЛ «Спартака» – ЦСКА с 15 августа на 14-е число.





Сегодня всем членам Бюро Исполкома были высланы документ поправки в регламент ЧР и бюллетень для голосования.

