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    Зе Луиш: «Уже начал понимать философию игры «Спартака»

    Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш поделился своими впечатлениями от первого месяца игры в РФПЛ.
    — Как Вы можете оценить игру с «Крыльями»?
    — Игра была хорошей, у нас многое получалось, а главное – получилось добиться победы. Думаю, что команда выглядела хорошо, и что мы выиграли заслуженно, во всяком случае сделали все для этого.
    — Как Вы оцените вашу игру?
    — Если честно, не очень, я нахожусь сейчас в стадии адаптации в команде, так как я приехал уже после начала подготовительного периода, я знаю, что мне надо набирать физические кондиции, и работать постепенно шаг за шагом. Я уже начал понимать философию игры команды и роль «Спартака» в России.
    — Понравилась ли Вам поддержка наших болельщиков, многие из которых приехали издалека?
    — Фантастическая поддержка! Я оценил уровень поддержки команды, и это показывает, что «Спартак» — необычная команда для страны.
    — Во всех городах страны ожидается нечто подобное…
    — Это здорово! Это важно для нас и реально очень помогает! Так как в позапрошлом туре.
    — Когда же мы увидим еще голов от Зе Луиша?
    — Я буду делать все для этого, стараться, и уверен, что старание не пройдет даром. Я уверен, что у меня еще будут шансы, и я смогу принести радость болельщикам «Спартака».

    Источник: Фратрия

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    10.08.2015 15:15
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    Комментарии (10)
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    Кукуха
    1439211269
    Опять все про философию заговорили...
    Ответить
    gevоrk
    1439213355
    Нападающий Спартака? Что то по ходу автор статьи гонит
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    Поц
    1439218820
    Что то мне кажется, что он брешет. Как можно понять непонятное? Я про философию Спартака.
    Ответить
    Grelas
    1439229189
    Философия Спартака!? Мои тапки уже смеются:-)
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    ologreds
    1694997433
    numo438478
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