Оксфорд: «Тоттенхэму» оказался не нужен»

16-летний защитник «Вест Хэма» Рис Оксфорд, дебютировавший в АПЛ в этот уикэнд в матче с «Арсеналом», рассказал, что произошедшее было для него полной неожиданностью.





«Какой-то период времени я был в «Тоттенхэме», однако я им оказался не нужен. После этого я перешел в «Вест Хэм», это был лучший вариант для меня.

«Вест Хэм» дает шансы молодым игрокам. В прошлом сезоне я несколько раз оказывался в заявке на матч. Я ждал, что в этом году буду рядом с основной командой.

Но на что я точно не рассчитывал, так это на место в стартовом составе в матче с «Арсеналом», – сказал 16-летний игрок.