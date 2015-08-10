Жоаозиньо: «С большим удовольствием приму приглашение в сборную России»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо выразил готовность выступать за сборную России. Напомним, что он и другой футболист «быков» Ари подали заявку на получение гражданства РФ.

«Дела идут. Я подал документы весной, но пока еще ожидаю завершения всех процедур. На данный момент проблем не возникает. Есть определенные фазы, которые надо преодолеть. Мы с Ари понимаем, что это поможет команде. Поэтому нам важно получить гражданство.

Сборная России? Я не знаю, как все сложится. Для меня основная цель – играть за «Краснодар». Если будет возможность выступать в сборной России, я с большим удовольствием и благодарностью приму предложение», — заявил Жоаозиньо.