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    • Жоаозиньо: «С большим удовольствием приму приглашение в сборную России»

    Жоаозиньо: «С большим удовольствием приму приглашение в сборную России»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо выразил готовность выступать за сборную России. Напомним, что он и другой футболист «быков» Ари подали заявку на получение гражданства РФ.
    «Дела идут. Я подал документы весной, но пока еще ожидаю завершения всех процедур. На данный момент проблем не возникает. Есть определенные фазы, которые надо преодолеть. Мы с Ари понимаем, что это поможет команде. Поэтому нам важно получить гражданство.
    Сборная России? Я не знаю, как все сложится. Для меня основная цель – играть за «Краснодар». Если будет возможность выступать в сборной России, я с большим удовольствием и благодарностью приму предложение», — заявил Жоаозиньо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 13:32
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    Комментарии (20)
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    VityOk(Dynamo Kyiv)
    1439205752
    Нужно больше денег выделять на детский футбол,покупать мячи, строить поля, платить приличные зар.платы детским тренерам.У нас в Украине был такой период с 2004го по 2007ой год , когда детскому футболу уделяли большое внимание. Теперь у нас подростает очень сильное поколение футболистов.К примеру Зинченко который в Уфе бегает или Малиновский или Швед и таких примеров много. Хотя мне было б интересно посмотреть на Жоазиньо в составе сборной РФ.
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    hbouilh
    1439206217
    Хоть так...
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    bset
    1439206888
    Отлично работает лимит на легионеров. Сейчас все иностранцы начнут получать гражданство. Потом получится так, что натурализованные по качеству в разы лучше российских игроков, придется их приглашать и скоро одни иностранцы в сборной будут. Не пойти бы вам всем с этим лимитом, дорогие чиновники?...
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    Serjinho
    1439206965
    затравили велика, а теперь готовы любому шлаку гражданство дать, лишь бы не обосраться на чм. убогие
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    Alek7183
    1439211111
    Не надо нам их.
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    maximN1
    1439214264
    Не нужны нам никакие жуазинью и тд и тп!!!! На районах люди спиваются, скуриваются! Развивайте детский спорт , а не искусственно добивайтесь результата!!! В местных командах я хочу видеть местных ребят, а в российской сборной русских, россиян, но не гастарбайтеров!!!
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    rifcenter вернулся
    1439218014
    Для сборной это тупо... Нужен уж в таком случаи какой нибудь талантище лет так 19 чтоб уж если заявить так на 10 лет вперед. Только понятно что такого надо еще в коуб заманить... Вот зенит вместо халков купил бы какого нибудь телесмана из андерлехта или анхеля корреа да и паспорт дал бы... Жаозинио и ари не сильно то и лучше наших ( но все де лучше)
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    rifcenter вернулся
    1439218317
    А вообще согласен. Дайте детям условия и специалистов и будут у нас свои Ибоагимовичи и Месси, уверен!!! Как только государство начинает ПРАВИЛЬНО помогать какому нибудь виду спорта так сразу есть результаты... Просто с футболом у нас во всем хаус. А таланты конечно есть только не на уровне молодежи а с более молодого возраста, найдите деньги отправляйте ребят в бразилию, испанию И так далее пусть там тренеруются в холодные времена года, при желании все реально
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    chelist
    1439237304
    я вполне за! парни хоть играют и получают удовольствие от этого. оба командные и яркие. только в плюс будет для сборной. а по поводу спивающихся во дворах - это только их выбор. подталкивать...ну не знаю. свою голову надо иметь на плечах.
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    ologreds
    1694997433
    numo438468
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