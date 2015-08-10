Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Дядюн: «В «Динамо» я заработал 140 миллионов»

    «Новая Газета» опубликовала письмо, которое было написано нападающим Владимиром Дядюном в сентябре прошлого года на имя бывшего президента РФС Николая Толстых в ответ на требования агента футболиста Владимира Дейнеки выплатить примерно 13,5 миллионов рублей, которые футболист должен был отдать ему в течение сезона-2013/14 года в соответствии с условиями агентского договора.

    В письме футболист рассказывает об обстоятельствах своего перехода в московское «Динамо». В частности, о выплатах своему агенту .
    «У меня действительно был заключен 26.10.11 агентский договор с данным агентом. Данный агент действительно участвовал в подписании мной трудового договора с «Динамо-Москва».

    Но я ничего не должен данному агенту, так как все заплатил ему, причем сумму гораздо большую, чем было оговорено агентским договором.
    <…> За период моей карьеры в «Динамо» мной было выплачено агенту порядка 54 000 000 рублей. При этом всего за 12 месяцев контракта с «Динамо-Москва» мной было заработано около 140 000 000 рублей. То есть агентское вознаграждение составило почти 40% от моего дохода, тогда как по заключенному нами соглашению должно было составить 10%.

    Агент утверждает, что выплаченные мной ему пять сумм (всего 2,5 миллиона рублей) были займом, который он вернул. Это неправда. Эти деньги переводились мной на личный счет агента как 10% комиссии от моего заработка. Впоследствии агент просил меня подписать бумаги о том, что якобы это заем, который он будто бы вернул. На самом деле никакого займа не было, как не было и возврата денег.
    Мотивировал агент это тем, что у него могут быть неприятности с РФС, поскольку деньги переводились на его личный счет, а не на счет ИП, как того требует регламент РФС по агентской деятельности.

    Также при моем переходе в «Динамо» г н Дейнека объяснил мне, что подъемные в размере 58 841 380 рублей, которые клуб должен будет мне выплатить, я должен буду практически все отдать. Как мне объяснил г н Дейнека, часть этих денег пойдет ему в качестве комиссии от клуба, которую вписывают в мои подъемные, а часть денег ему надо раздать разным людям, имевшим отношение к моему переходу в «Динамо», в том числе и клубным функционерам, чтобы обеспечить мне комфортное будущее в клубе. Как только «Динамо» перевело эти деньги (23.07.2013), порядка 51 миллиона рублей, мной 24.07.2013 были обналичены и переданы г ну Дейнеке, который также еще взял с меня 10 процентную комиссию с оставшихся у меня денег.

    Как я понял впоследствии, я стал жертвой нечистоплотного коммерсанта, который за счет моей неосведомленности решил обогатиться. Я узнал, что, оказывается, агент не имеет права даже косвенно (как было в моем случае) получать деньги и с футболиста, и с клуба. Я также узнал, что никому никаких денег в «Динамо» передавать не было нужно, и фактически все деньги были присвоены г ном Дейнекой.
    Выяснив все это, я в январе 2014 года звонил в комиссию по агентской деятельности РФС и сообщил, что разрываю агентское соглашение с г ном Дейнекой.

    Я готов представить в РФС документы, sms-сообщения и различные свидетельские показания в поддержку моей позиции».

    Издание сообщает, что Николай Толстых от комментариев отказался, а связаться с бывшим исполнительным директором «Динамо» Василием Шергиным не удалось, Дядюн обсуждать свое письмо не стал, а слова агентов о присвоении игроком всей суммы подъемных прокомментировал емко: «Бог им судья».

    Источник: Новая газета

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2015 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Asbjorn
    1439197117
    Попробовали бы поиграть за 35 т.р. в месяц,игроки хреновы
    Ответить
    bw17
    1439197623
    Менты.. Что вы хотите ))
    Ответить
    Genario
    1439200157
    140 000 000 ?????? WHAT? Простите, за что платят такие деньги этим человекам в форме футболистов?
    Ответить
    stasonsmur
    1439203394
    Вот придурки, ДЯДЮН-футболист епт!!! я согласен Халку платить бабки - так как он один играет в этом Чемпионате, но этим дворовым игрокам за что(((((( да за такие зарплаты только наша сборная и должна быть всегда ПЕРВОЙ!
    Ответить
    ivanthebest
    1439204300
    140 лямов на тот момент когда доллар был в районе 35 рублей, а евро в районе 45, получается что годовая зарплата Дядюна была 3 ляма евро, плюс более 1 ляма евро подъёмные за подписанный контракт... Платить Дядюну... Столько... Я х.ею... Мир явно тр..хнулся...
    Ответить
    avangardomsk
    1439207196
    !!!
    Ответить
    igorek25
    1439212999
    Цена "продукта" должно соответствовать его качеству.Когда с ними заключают такие контракты, о чем думают работодатели? Не оценивали бы в такие суммы, те бы столько не получали. Дело не в Дядюне, дело в системном сбое.
    Ответить
    maximN1
    1439225939
    Дядюн кто такой))). Это чистый распил средств ВТБ, чинуши с агентами обогощаются через лоховатых молодых футболистиков!!
    Ответить
    CHAMPION-777
    1439244182
    бред,140мл в год дядюну.......... лимит сцука.....
    Ответить
    ologreds
    1694997433
    numo438452
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+