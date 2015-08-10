Веденеев: «Всем россиянам в «Зените» надо прочитать интервью Мунтяна»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал матч его бывшей команды против «Уфы». Специалист отметил, что у многих игроков «Зенита» есть проблемы с техникой, которые тянутся еще со времен детской школы.



«Мне кажется, что занятиями с российскими игроками должны плотней заняться российские помощники Андре Виллаш-Боаша – Игорь Симутенков и Сергей Семак. Надо устранять те пробелы, которые шлейфом тянутся за многими нашими футболистами еще из детской школы. И таких пробелов полно!

Понимаю, что это непросто. Поэтому для начала надо убедить каждого российского миллионера в команде, что потеря мяча в штрафной неприемлема. Отложилось в памяти стародавнее интервью центрального полузащитника киевского «Динамо» и сборной СССР Владимира Мунтяна. Надо бы собрать всех россиян в «Зените» и выдержки из него зачитать.

Мунтян говорит: в какой-то момент ощущение дистанции, на которую мне надо сделать передачу, стало уходить. Взял мячи и отправился в спортивный зал. Там в углу висели гимнастические кольца. Мячи были разного веса: и футбольные в разной степени накачанные, и волейбольные, и баскетбольные. И в течение нескольких недель в свободнее время исправно бил с разного расстояния в цель, по кольцам. Так вернул ощущение мяча.

Тренировка всегда приносит результат. Желаю такой же работы нашим парням. Тогда кто-то из них тоже, может быть, даже и Дзюба, который пришел в «Зенит» за титулами, как он сам сказал, станет, как и Мунтян, семикратным чемпионом страны», – сказа Веденеев.