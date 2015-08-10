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    Веденеев: «Данни в «Зените» незаменим»

    Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев «Зенита» считает, что без полузащитника Данни в стартовом составе петербуржцы испытывают серьезные игровые проблемы. Напомним, что Данни из-за лимита на легионеров довольствуется выходами на замену, но забивает мячи в трех матчах подряд.

    «В таком игровом сочетании, когда Данни нет в стартовом составе, «Зенит» будет испытывать большие проблемы. Не забей Мигель, игра действительно могла завершиться вничью.

    Посмотрим, что было в середине поля. Действия полузащитников изобретательностью не отличались, были предсказуемы и медлительны. Наигранных комбинаций мы вновь не увидели. Стало понятно, что Юсупов еще долго будет адаптироваться к игре «Зенита». Кажется, что игровой тонус футболистов вроде бы повышается, но командные действия буксуют. Не получается быстрый переход от обороны к атаке, неприемлемо и количество потерь. Получаться что-то стало только тогда, когда «Уфа» устала и «подсела» в концовках обоих таймов.
    Данни был, как луч света в темном царстве. Автомобиль по имени «Зенит» наконец-то завелся! А его третий гол в трех матчах кряду – словно подсказка тренерскому штабу: на данный момент полузащитник просто незаменим, и ему нужно давать больше игрового времени. Если нет, то в изменившейся в связи с новой формулой лимита ситуации «Зениту» предстоит многое в игре средней линии строить буквально заново. Конечно, в этом и есть суть тренерской работы, но не исключено, что, пока суд да дело, конкуренты уйдут в отрыв», – сказал Веденеев

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    10.08.2015 07:38
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    Комментарии (3)
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    skainet
    1439189241
    согласен
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    Bogdi92
    1439190154
    О каком вообще уходе конкурентов в отрыв речь? Пока только одна команда набрала то же количество очков, что и питерцы.
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    ologreds
    1694997435
    numo438439
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