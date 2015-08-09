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    • Промес: «Как я могу быть несчастлив, если играю в «Спартаке»?»

    Промес: «Как я могу быть несчастлив, если играю в «Спартаке»?»

    Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказал мнение о собственной игре в прошедшем матче 4-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».


    «В прошлом году я не бил штрафные, потому что это был мой первый год в «Спартаке». Но я много тренировался и отрабатывал этот элемент. Здорово, что удалось отличиться со штрафного. Я действительно много над этим работал. Причем делал это как во время тренировок, так и оставался после них. Раньше в «Твенте» тоже забивал. Иногда попадаешь, иногда — нет, но штрафной удар — это всегда опасно. Всегда хорошо, что ты играешь за «Спартак». Как я могу быть несчастлив, если играю в «Спартаке»?»

    Напомним, в итоге красно-белые одержали победу со счетом 2:0, а Промес оформил дубль.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2015 21:59
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    Комментарии (5)
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    Диктор
    1439147981
    Красава.
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    Alex2712
    1439148904
    Да очень просто!
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    илхом123
    1439162293
    так держат Антошка
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    KoLyaNN
    1439181199
    Промес красавец!
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    ologreds
    1694997437
    numo438412
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