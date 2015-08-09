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    • Аленичев: «Третий матч играем «на ноль», это о чем-то говорит»

    Аленичев: «Третий матч играем «на ноль», это о чем-то говорит»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, за счет чего его команде удалось переиграть самарские «Крылья Советов» в матче 4-го тура чемпионата России.


    «Наша победа была посвящена памяти ушедшего из жизни болельщика. Что касается матча, то счет по игре. Но нам было нелегко. В Самаре очень хорошая команда. И другим командам тоже будет сложно с «Крыльями». Нам чуть-чуть не хватало хорошего взаимодействия в линии обороны. Но уже третий матч мы играем «на ноль», это о чем-то говорит», – приводит слова Аленичева официальный Twitter самарцев.

    Напомним, в итоге красно-белые одержали победу со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 21:21
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    Комментарии (25)
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    Cobold
    1439149997
    Не каркай, а то сглазишь!
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    СПАРТАК1981
    1439185553
    это вы что ли лутшии свой класс вы показали со спартой.спортинг напихает вам по самые гланды.
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    starche
    1439187437
    Это говорит только о том, что пока играли со слабыми противниками.
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    Сокол15
    1439191412
    Оборона пока слаба,нужно работать дальше.
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    Spark333
    1439192423
    ЦСКА !!!
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    spartak11
    1439197102
    УХАХАХА все на соккере сидят)))
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    СпартакMoscow
    1439201843
    Завистливые кони
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    SHMEL
    1439203860
    Скоро штуки три-четыре отгребёте от ЦСКА.
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    mixon73
    1439210534
    Не сглазил бы))))
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    ologreds
    1694997437
    numo438409
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