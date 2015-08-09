РФПЛ. Дубль Промеса позволил «Спартаку» одолеть «Крылья»

Московский «Спартак» в гостях обыграл самарские «Крылья Советов» в рамках матча 4-го тура российской премьер-лиги.



Решающий вклад в очередной успех красно-белых внес нападающий Квинси Промес, забивший по голу в обоих таймах противостояния.



Отметим, что этот результат позволил москвичам вновь догнать московский «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России.



В следующем же туре «Спартаку» предстоит сыграть с ЦСКА.



9 августа. Самара. Стадион «Металлург»



Голы: 0:1 – Промес, 5. 0:2 – Промес, 52.



Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Концедалов, Бурлак (Ятченко, 84), Цаллагов (Махмудов, 89), Надсон, Габулов, Померко, Чочиев (Горбатенко, 69), Корниленко, Садик.



Спартак: Ребров, Д. Комбаров, Гранат, Боккетти, Таски, Широков, К. Комбаров (Паршивлюк, 68), Глушаков, Попов, Промес (Давыдов, 87), Мовсисян (Зе Луиш, 59).



Предупреждения: Попов, 51. Таски, 82.



Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)