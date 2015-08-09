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    РФПЛ. Дубль Промеса позволил «Спартаку» одолеть «Крылья»

    Московский «Спартак» в гостях обыграл самарские «Крылья Советов» в рамках матча 4-го тура российской премьер-лиги.


    Решающий вклад в очередной успех красно-белых внес нападающий Квинси Промес, забивший по голу в обоих таймах противостояния.

    Отметим, что этот результат позволил москвичам вновь догнать московский «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России.

    В следующем же туре «Спартаку» предстоит сыграть с ЦСКА.

    9 августа. Самара. Стадион «Металлург»

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Промес, 5. 0:2 – Промес, 52.

    Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Концедалов, Бурлак (Ятченко, 84), Цаллагов (Махмудов, 89), Надсон, Габулов, Померко, Чочиев (Горбатенко, 69), Корниленко, Садик.

    Спартак: Ребров, Д. Комбаров, Гранат, Боккетти, Таски, Широков, К. Комбаров (Паршивлюк, 68), Глушаков, Попов, Промес (Давыдов, 87), Мовсисян (Зе Луиш, 59).

    Предупреждения: Попов, 51. Таски, 82.

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 20:57
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    Комментарии (31)
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    borsch123
    1439147562
    Антошка молодец!
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    Cobold
    1439149616
    По ходу Крылышки опять за выживание бороться будут...
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    Snerg
    1439152112
    всегда было! есть Спартак и будет! второсортные клубы типа цска и зенита ,тут не о чем!
    Ответить
    Eddyson
    1439154788
    Квинси молодец, ожил сегодня. Жаль Зе Луиш пожадничал, мог хет-трик оформить.
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    краббб
    1439154982
    молодцы ребята! следующие соперники"ошибка чемпионата"
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    никковпопец
    1439155319
    отскок вшивый как обычно фвк
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    mikatv
    1439159809
    Вот читаю комменты и обалдеваю! Ну кто мне объяснит (спокойно, без мата и т.д.) почему успех чужой команды и законная радость ее болельщиков вызывает такой прилив ненависти? Вот я болею, допустим, за Зенит. А футбол смотрю года с 75-го. И я помню время, когда Зенит был в заднице, а в Спартаке блистали великие футболисты. Мне любовь к Зениту никогда не мешала восхищаться киевским или Тбилисским "Динамо". Я помню великолепный ереванский "Арарат". Игра с такими командами всегда была испытанием. И тем дороже была победа над ними. Ну вот, правда, неужели вы все хотите, чтобы ваши команды играли с соперниками из второго дивизиона и делали их в одну калитку 10:0? Вам самим-то такой футбол нужен? Мы же хотим достойных соперников. Так почему с таким неуважением и раздражением мы о них отзываемся? Спартак переживал не лучшие времена, все команды с этим время от времени сталкиваются. Если и правда с приходом Аленичева спартачи начнут подниматься - так слава богу. Тем интереснее будут игры. Тем ценнее будут победы. То же самое и болельщики Спартака. В Зените есть большие игроки? Конечно есть! И в ЦСКА, и в Динамо... Болейте за своих, но не оскорбляйте болельщиков других команд. У каждого свои привязанности! Не все должны болеть за Спартак или Кубань или ЦСКА... Чем упорнее будет борьба в нашем чемпе, тем дальше российские команды продвинутся в еврокубках. К чему это я? Поздравляю Спартак! Ребята сегодня были молодцы!
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    СПАРТАК1981
    1439185708
    взаимно
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    Сокол15
    1439191209
    С победой красно-белые!
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    ologreds
    1694997437
    numo438407
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