Кришито: «Приятно быть капитаном «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито рассказал, какие эмоции испытал после финального свистка матча 4-го тура российской премьер-лиги против «Уфы».



«Эмоции хорошие, мы ведь выиграли, несмотря на то что 85 минут не могли забить. Шансов было много, но голкипер "Уфы" сегодня играл действительно очень хорошо. Что касается моего капитанства, то капитан у нас – Данни. Я же выхожу с повязкой, когда его нет. Но и мне быть капитаном на поле нравится – это приятно».