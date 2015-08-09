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    Билич: «Это абсолютно невероятный результат»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич не сдерживал эмоций после матча первого тура английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала».


    «Это великая победа, великолепный старт сезона и великолепный результат для клуба и болельщиков. Мы играли против большой команды, против принципиальных соперников и сумели добиться успеха на их стадионе. Не знаю, когда такое было в последний раз – пять или десять лет назад, но, в любом случае, повторюсь, этот результат абсолютно невероятен».

    Напомним, в итоге «молотобойцы» одержали победу со счетом 2:0.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    09.08.2015 19:49
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    Комментарии (4)
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    BDA81
    1439140090
    Во!!!! Так бы весь сезончик))) Приятно удивили )))
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    dzvinka
    1439145144
    молодци однозначно!
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    A111EX
    1439147453
    ДА! Хорватам часто везло в Англии,может Биличу замахнутся на чемпионсиво
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    ologreds
    1694997437
    numo438399
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