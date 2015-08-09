Билич: «Это абсолютно невероятный результат»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич не сдерживал эмоций после матча первого тура английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала».



«Это великая победа, великолепный старт сезона и великолепный результат для клуба и болельщиков. Мы играли против большой команды, против принципиальных соперников и сумели добиться успеха на их стадионе. Не знаю, когда такое было в последний раз – пять или десять лет назад, но, в любом случае, повторюсь, этот результат абсолютно невероятен».