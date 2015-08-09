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    Дзюба: «Слава богу – вышел Данни и забил»

    Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против «Уфы».


    «Не полили поле, и из-за этого духота была сумасшедшая. Всем было тяжело, к тому же мяч дробил и застревал. Из-за этого не могли разогнаться, обыграть. Дышалось еще так, что во втором тайме даже голова немного закружилась. 35 минут мы играли в равный футбол, а в последние 10 еще в первом тайме должны были забивать — но то штанга, то Смольников не достал. Во втором тайме все тоже проходило с нашим полным преимуществом — «Уфа» 2-3 раза выбегала с фланга, старалась, но мы контролировали. И слава богу, что Данни в итоге вышел и забил. Статистика у него потрясающая: три удара — три гола!

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.08.2015 19:38
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    skainet
    1439138490
    да ато Дзюба не может забить ))
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    Gotlib
    1439143032
    Дзюбашвили деревянный,одна надежда на Дани!
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    slavа0508
    1439143589
    Дани ДА Халк вся надежда пеньсияпожирателей
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    Рубuновый Дракон
    1439144866
    Зенит чемпион!!!
    Ответить
    Диктор
    1439147919
    У него то потрясающая-а у тебя?
    Ответить
    Zenit34
    1439150794
    Артемий пора просыпаться. Данни это хорошо, но ты нап.
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    Диктор
    1439151255
    Что Дзюба-что Кокорин-если приобретете,будут на пару корни пускать в штрафной.Дерево оно и в Африке дерево.
    Ответить
    Snerg
    1439152406
    ДЗЮБА; дани забил ! а я игрочишка!
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    Alex2712
    1439152931
    Дерево - вон из Зенита, чудовище убогое!!!
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    ologreds
    1694997437
    numo438398
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