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    • Венгер: «Арсенал» провел неубедительный матч против «Вест Хэма»

    Венгер: «Арсенал» провел неубедительный матч против «Вест Хэма»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал комментарий после встречи первого тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:2).

    «Мы были неубедительны как в обороне, так и в атаке. Я предполагал, что игра получится непростой. О физическом состоянии соперника мы знали все: «молотобойцы» уже провели несколько матчей Лиги Европы. Они неплохо готовы. Воскресное поражение я бы назвал несчастным случаем, на который мы точно дадим ответ. А вообще, в АПЛ уже удивляться нечему. Мы не планируем много говорить, а будем работать. Почему-то мои футболисты были слишком нервозны», – заявил француз.

    Источник: BBC

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    09.08.2015 18:42
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    Комментарии (6)
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    Ele13
    1439135903
    Не зря Вест Хэм Лигу Европы слил)) Классно с канонирами сыграли.
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    DarkLight_2000
    1439137915
    Арсению пора на пенсию !!!
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    Himik007
    1439140355
    Есле он опять Жиру в основу поставит это будет *****
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    Himik007
    1439140547
    Чех сыграл ужасно за супер кубок с Челси был лучше!!!
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    Neuturungal
    1439150215
    Арсенал ужасно предсказуем, а потому команды на порядок ниже классом смогут его обыгрывать как сегодня. Прошлый сезон был у них лучший за последние 10 лет и такого больше при Венгере не будет. Будут гламурный Озил, деревянный Жиру, отдувающийся за всех Санчес, и пускающий бабочки пенсионер Чех.
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    ologreds
    1694997437
    numo438394
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