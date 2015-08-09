Венгер: «Арсенал» провел неубедительный матч против «Вест Хэма»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал комментарий после встречи первого тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:2).

«Мы были неубедительны как в обороне, так и в атаке. Я предполагал, что игра получится непростой. О физическом состоянии соперника мы знали все: «молотобойцы» уже провели несколько матчей Лиги Европы. Они неплохо готовы. Воскресное поражение я бы назвал несчастным случаем, на который мы точно дадим ответ. А вообще, в АПЛ уже удивляться нечему. Мы не планируем много говорить, а будем работать. Почему-то мои футболисты были слишком нервозны», – заявил француз.