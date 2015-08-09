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    Виллаш-Боаш: «Дзюбу постоянно держали два игрока «Уфы»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мыслями после поединка четвертого тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).

    «Команда когда смогла забить, тогда и забила. Вратарь соперника совершил несколько безумных спасений. В целом я доволен своим коллективом. В первом тайме игра была более ровная, а во втором мы прибавили и держали мяч под контролем. «Уфа» – это неплохо организованная команда. Что касается игры Артема Дзюбы, то его постоянно держали два защитника, что и не позволило ему забить», – сказал португалец.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    09.08.2015 18:35
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    Комментарии (7)
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    Ele13
    1439135816
    Юрченко красавец, феноменально сыграл!
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    Карапузззик
    1439136261
    Брёвна обычно вдвоём и таскают. Даже В. И. Ленин это понимал
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    Поц
    1439137959
    А дзюба в наморднике играл? Он же бешенный, его двое не удержат.
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    n272nm
    1439147008
    Вообще-то, в матче был момент, кода Дзюба чудом пробил по воротам, ибо его держал обеими руками игрок Уфы. Все это было в штрафной и это был стопудовый пенальти.
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    ologreds
    1694997437
    numo438393
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