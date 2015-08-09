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    • АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ньюкасл» и «Саутгемптон» разошлись миром

    АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ньюкасл» и «Саутгемптон» разошлись миром

    В рамках первого тура АПЛ состоялись очередные игры. Наибольший интерес вызывала игра на «Эмирейтс», где сенсационно проиграл соискатель титула «Арсенал». В концовке первого тайма «канониры» пропустили от Шейку Куяте, а на 57-й минуте преимущество «молотобойцев» сделал более солидным Мауро Сарате, вернувшийся из аренды в «КПР». Этим поражением подопечные Арсена Венгера ставят под большой вопрос прогнозы экспертов о победе в турнире.

    В другом матче «Ньюкасл» и «Саутгемптон» устроили небольшую голевую феерию, забив друг другу по два раза. Отметим, что «сорок» тренирует теперь Стив Макларен, некогда наставник сборной Англии, который не смог вывести «трех львов» на Евро-2008.

    9 августа. Лондон. Стадион «Эмирейтс»
    Арсенал (Лондон) – Вест Хэм (Лондон) – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Куяте, 43; 0:2 – Сарате, 57.
    Арсенал: Чех, Дебюши (Санчес, 67), Монреаль, Мертезакер, Косиелни, Касорла, Рэмси, Коклен (Уолкотт, 58), Озил, Окслейд-Чемберлен, Жиру.

    9 августа. Ньюкасл-апон-Тайн. Стадион «Сент-Джеймс Парк»
    Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) – Саутгемптон – 2:2 (1:1)
    Голы: 0:1 – Пелле, 24; 1:1 – Сиссе, 42; 2:1 – Вийналдум, 48; 2:2 – Лонг, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 17:23
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    Комментарии (23)
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    Flydis
    1439136191
    Всех букмекеров с победой.
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    NiTRo
    1439136560
    Позорники Арсенал.....начало просто "воодушевляет"
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    Serg120
    1439139099
    Мда а я над челси ржал ))) а тут свои куролесят))) ну может хоть форварда теперь купят ))) P.S Арсеналу реально в спонсоры какойнить завод воледола надо .... мля и грустно и смешно (ожидаемо)
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    Himik007
    1439139659
    Пижоны .... только время зря потратил .Коклен,Дибюши, Жиру,Мертезакер,звезду поймали в резерв на***. АОЧ- молодец порадовал
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    elfinito
    1439141322
    G
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    Wayne Rooney 10
    1439143891
    Отличное начало сезона у Арсенала.
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    arsen666
    1439144475
    пичалька......
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    oleg soldat
    1439159548
    Арсенал занял своё место
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    motors61995-62rus
    1439190150
    я считаю у арсенала нужно играть Оспине, в прошлом году он прекрасно играл и помог арсеналу попасть в ЛЧ. ДА, Чех потрясающий вратарь, но весь прошлый год сидел на скамейке, форма уже не та.
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    ologreds
    1694997439
    numo438387
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