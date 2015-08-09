АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ньюкасл» и «Саутгемптон» разошлись миром

В рамках первого тура АПЛ состоялись очередные игры. Наибольший интерес вызывала игра на «Эмирейтс», где сенсационно проиграл соискатель титула «Арсенал». В концовке первого тайма «канониры» пропустили от Шейку Куяте, а на 57-й минуте преимущество «молотобойцев» сделал более солидным Мауро Сарате, вернувшийся из аренды в «КПР». Этим поражением подопечные Арсена Венгера ставят под большой вопрос прогнозы экспертов о победе в турнире.

Стив Макларен, некогда наставник сборной Англии, который не смог вывести «трех львов» на Евро-2008.



9 августа. Лондон. Стадион «Эмирейтс» Арсенал (Лондон) – Вест Хэм (Лондон) – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча Голы: 0:1 — Куяте, 43; 0:2 – Сарате, 57. Арсенал: Чех, Дебюши (Санчес, 67), Монреаль, Мертезакер, Косиелни, Касорла, Рэмси, Коклен (Уолкотт, 58), Озил, Окслейд-Чемберлен, Жиру.



9 августа. Ньюкасл-апон-Тайн. Стадион «Сент-Джеймс Парк» Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) – Саутгемптон – 2:2 (1:1) Голы: 0:1 – Пелле, 24; 1:1 – Сиссе, 42; 2:1 – Вийналдум, 48; 2:2 – Лонг, 79. Чех, Дебюши (Санчес, 67), Монреаль, Мертезакер, Косиелни, Касорла, Рэмси, Коклен (Уолкотт, 58), Озил, Окслейд-Чемберлен, Жиру. В другом матче «Ньюкасл» и «Саутгемптон» устроили небольшую голевую феерию, забив друг другу по два раза. Отметим, что «сорок» тренирует теперь, некогда наставник сборной Англии, который не смог вывести «трех львов» на Евро-2008.