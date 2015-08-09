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    Семин: «В обороне у «Анжи» детские ошибки»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин дал комментарий по поводу матча четвертого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:3).

    «В атаке, на мой взгляд, мы играем неплохо. Физическое состояние на сегодня тоже значительно улучшилось. Но в обороне играем с очень грубыми, большими, детскими ошибками. Ну, и, конечно, судейство… Я никогда не жалуюсь по этому поводу, не говорю ничего. Но сегодня оно было просто из ряда вон выходящим. Судья принимал непонятные решения на протяжении всех 90 минут», – сказал опытный специалист.

    Источник: ФК «Анжи»

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    09.08.2015 16:46
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    Комментарии (7)
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    Aleks KS
    1439129376
    Значит в обороне играли дети...)
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    Gadzhi4990
    1439133114
    Это правда
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    УРДАН
    1439133489
    всё будет хорошо..Анжи скоро наберёт ход
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    grifon2013
    1439134504
    так кто Вы тренер или физрук,эти детские ошибки уже четвертую игру
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    Тагир05
    1439220521
    Да, совсем уж слабо
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    IbragimovSh
    1439234602
    Выгнать Гаджибекова с команды.
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    ologreds
    1694997439
    numo438383
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