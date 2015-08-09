Веркаутерен: «Рад, что в Самару приехало так много фанатов «Спартака»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака». Встреча состоится в воскресенье в 19:00 по Москве.

«Нам будет противостоять одна из лучших команд страны. Подбор игроков позволяет «Спартаку» бороться за высокие места. Это будет серьезная проверка для нас. При этом надо понимать, что шансы на победу у нас есть. Нам нужно сыграть в свой футбол, действовать организованно и компактно. Важно, как мы будем относиться к голевым моментам, которых много не будет.