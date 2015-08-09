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    • Веркаутерен: «Рад, что в Самару приехало так много фанатов «Спартака»

    Веркаутерен: «Рад, что в Самару приехало так много фанатов «Спартака»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака». Встреча состоится в воскресенье в 19:00 по Москве.

    «Нам будет противостоять одна из лучших команд страны. Подбор игроков позволяет «Спартаку» бороться за высокие места. Это будет серьезная проверка для нас. При этом надо понимать, что шансы на победу у нас есть. Нам нужно сыграть в свой футбол, действовать организованно и компактно. Важно, как мы будем относиться к голевым моментам, которых много не будет.
    Радостно, что к нам приехало так много болельщиков из Москвы. Думаю, матч получится интересным», – сказал бельгиец.

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию поединка.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    09.08.2015 12:40
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    Комментарии (22)
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    Cobold
    1439114184
    Болельщик «Спартака», прибывший в Самару из Москвы поддержать команду в матче 4-го тура РФПЛ с местными «Крыльями Советов», был убит в ресторане «Палуба» около трех часов ночи по московскому времени. Как рассказал корреспондентам «Чемпионата» один из болельщиков Кирилл Гаврилов, жертве был нанесён смертельный удар ножом в область шеи: «Момент драки мы не видели, хотя и были рядом. Но когда услышали о случившемся, попытались помочь: пробовали пережать артерию, делали массаж сердца, при этом понимали, что это бесполезно. Его друг был в истерике, поэтому узнать имя убитого не смогли», — рассказал Гаврилов. По словам Гаврилова, фанаты «Спартака» выяснили у персонала, что в ресторане работала камера наблюдения, которая должна была зафиксировать лицо преступника.
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    skynet
    1439116620
    Чурка зарезал очередного Русского парня - болельщика Спартака. ----------------------------- Чо там у хохлов?
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    Aleks KS
    1439120642
    это могло случиться где угодно...
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    komandos99
    1439121572
    Что то подозрительно много ставок на Крылья,а именно на победу,не уж то Спартак сливать будет сегодня???
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    Aleks KS
    1439126881
    Может в два напа КС попробуют,а то что-то атака мертвая....
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    skynet
    1439128169
    Убийца болельщика "Спартака" оказался нерусским. Парень был убит в кафе ударом ножом в горло за "неправильный взгляд". После этого по всем телеканалам говорили о том, что убийства совершил "местный житель". Наше сообщество выяснило фамилию этого "местного жителя". Им оказался некто Ишманжонов, который уже задержан. Ишманжонов. Типичная самарская фамилия. Мы будем держать вас в курсе ситуации.
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    ologreds
    1694997439
    numo438363
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