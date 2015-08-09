ЦСКА – «Амкар»: составы команд

Стали известны заявки команд на матч четвертого тура РФПЛ ЦСКА – «Амкар».
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Натхо, Тошич, Еременко, Вернблум, Муса.
Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Ефремов, Головин, Миланов, Панченко, Страндберг.
«Амкар»: Герус, Черенчиков, Белоруков, Занев, Комолов, Пеев, Гол, Огуде, Баланович, Узочакву, Салугин.
Запасные: Хомич, Селихов, Зайцев, Идову, Придюк, Арзуманян, Джикия, Шаваев, Йовичич, Прудников, Курзенев.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию поединка.