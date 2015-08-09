Венгер: «К началу сезона игрок должен знать, где будет играть»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в очередной раз высказался за перенос сроков летнего трансферного окна. Специалист считает, что к началу сезона окно должно быть закрыто.



«К началу сезона все игроки должны знать, за кого они буду выступать. Не должно быть такого, что, грубо говоря, одна нога игрока в одном клубе, а другая — в другом. Один и тот же футболист может сыграть против нас за два разных клуба в течение одного сезона. Всe это приводит к тому, что мы говорим: „Игроки обязаны любить клуб, за который они выступают!“ Но на деле им приходится любить два клуба одновременно», – сказал Венгер.