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    Колыванов: «Раскрываться с «Зенитом» – смерти подобно»

    Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РФПЛ против «Зенита». Специалист отметил ажиотаж, царящий в Уфе перед матчем.


    «Понятное дело, что нам противостоит лидер чемпионата и действующий чемпион России, которому очень сложно противостоять. Поэтому нужно действовать сконцентрированно и не давать разбежаться сопернику. Иначе будет очень тяжело.

    Мы всe делали для того, чтобы чемпионат на нашем стадионе начался именно поединком с грандом. Приятно, что болельщики увидят футболистов такой команды, как «Зенит», которая лучшая на сегодняшний день в стране. Сейчас у нас в городе небывалый ажиотаж, все хотят попасть на футбол. В том, что будет полный стадион, нет никаких сомнений. Как мне сказали, билеты за один день были распроданы.

    Мы аккуратно готовимся к матчу, нужно быть полностью мобилизованными. Болельщики, естественно, погонят нас вперед, но раскрываться с «Зенитом» – это смерти подобно. Будем надеяться, что нам представится шанс», – сказал Колыванов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.08.2015 10:21
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