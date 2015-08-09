Пеллегрини: «В большом клубе нельзя два года подряд оставаться без титула»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал продление контракта с английским клубом. Новое соглашение специалиста с «горожанами» будет действовать до лета 2017 года.



«В большом клубе нельзя два года подряд оставаться без чемпионского титула, поэтому выиграть премьер-лигу очень важно. Не менее важно продемонстрировать СМИ и болельщикам, что даже если тренер не выиграл титул, он может продолжить работу. Главное – доверие, правильный анализ своей работы и внесение корректив, которые, впрочем, необходимы и после побед», – сказал Пеллегрини.