Видеотрансляция матча ЦСКА – «Амкар» – на «Бомбардире»

ЦСКА и «Амкар» хорошо начали сезон. Армейцы одержали победы во всех трех матчах, не пропустив при этом ни одного мяча. Отлично обороняется и «Амкар», только в матче первого тура пропустив «шальной гол» от «быка» Сергея Петрова, после чего пермяки одержали две «сухие» победы. Станет ли матч торжеством атаки или обороны узнаем совсем скоро.
У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА -«Амкар». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!