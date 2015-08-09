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    • Моуринью остался недоволен работой медперсонала в матче против «Суонси»

    Моуринью остался недоволен работой медперсонала в матче против «Суонси»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью остался недоволен работой медперсонала клуба в матче 1-го тура АПЛ против «Суонси». Причиной этому послужил эпизод во втором тайме, когда оказывалась помощь полузащитнику Эдену Азару, а хозяевам пришлось этот отрезок матча играть вдевятером. На тот момент в составе «Челси» был удален вратарь Тибо Куртуа.


    «Я был недоволен действиями медперсонала. Если ты врач или секретарь, но сидишь на скамейке, ты должен понимать игру. Не думаю, что у Азара было достаточно серьезное повреждение. Эден получил удар и просто устал – он мог продолжать играть», – сказал Моуринью.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2015 07:52
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    Комментарии (5)
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    dzvinka
    1439098541
    может ему стоило вісказать недовольство самим азарчиком который расселся на газоне попить водичку вместо того чтобы подниматся и тащить ))). "лучший игрок алп" для моура, йоптиль.
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    Витус Беринг
    1439099618
    Руки прочь от Евы Корнейро !!!
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    caravanbashi
    1439104030
    Моуриньо копирует Пепа во всем, в т.ч. и конфликтом с медперсоналом. Но главным плагиатом Маура был Интер, выстроенный по образу и подобию Барсы.
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    Eddyson
    1439108106
    В этом сезоне обвинений всех, кроме себя в неудачах от маура будет много.
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    ologreds
    1694997441
    numo438333
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