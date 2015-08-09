Бубнов: «Тактика «Локомотива» приносит плоды»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Локомотива» над «Уралом» в матче 4-го тура РФПЛ.



«Команда Игоря Черевченко пока уверенно берет «свои» очки, причем трижды сделала это в гостях. По российским меркам у «Локомотива» весьма приличный подбор исполнителей, есть скамейка, а главное — надежная сыгранная оборона. Пока красно-зеленые, правда, в основном играют против соперников рангом ниже. Лакмусовой бумажкой станут встречи с претендентами на высокие места, а Лига Европы — и вовсе суровым испытанием.



Особо хочу отметить Ниассе, выполнявшего большой объем работы. Сенегалец — игрок гораздо более универсальный, чем Петар Шкулетич. В то же время в сегодняшнем «Локомотиве» хорошо используются главные добродетели всех нападающих. Тот же Шкулетич отменно играет на «втором этаже», а Майкон регулярно отличается выходя на замены. Новая тактика приносит плоды», -сказал Бубнов.