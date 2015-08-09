Владимир Габулов: «Играть в Махачкале приятно»

Голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал победу над «Анжи» (3:2) в матче 4-го тура РФПЛ.



«Тяжелая игра с множеством обоюдно острых моментов, как у наших ворот, так и у ворот «Анжи». Я бы сказал, что игра была зрелищной. К счастью, нам сегодня удалось выиграть этот матч. Хочется отметить потрясающую атмосферу на стадионе. Болельщики «Анжи» очень хорошо поддерживали свою команду. Приятно играть в такой атмосфере. Спасибо им большое.



Со стороны, сказал бы, что здесь очень хорошая команда – быстрая, с резкими скоростными футболистами. Команда хорошо выбегает в атаку, создает очень большое количество моментов. Может быть, какие-то проблемы в обороне сказываются?!



Судейство комментировать не буду. После моих последних комментариев получил выговор от руководства, поэтому промолчу», – сказал Габулов.