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    Семин: «Конечно, решения судей – просто нонсенс»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин после поражения от московского «Динамо» (2:3) в 4-м туре Премьер-лиги сказал, что судьи принимали неоднозначные решения.


    «Мы допустили нелепые ошибки. При этом в сложных ситуациях играем хорошо и создаем моменты. Такие ошибки в высшем дивизионе чемпионата просто неприемлемы. И, конечно, решения судей – просто нонсенс. Почему-то у нас игрока удаляют, а у соперника за такой же эпизод – нет. Да и вообще я сомневаюсь, что в наши ворота был пенальти», – сказал Семин

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    08.08.2015 22:56
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    Комментарии (33)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    товарисч
    1439077754
    Судья конечно начудил,но не настолько чтобы винить его в поражении Анжи
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    Гаджик05
    1439086647
    Никогда нас не любили и не полюбят России. Такие оскорбление были со стороны болелов цска нашу сторону матче в москве. Полный расизм.
    Ответить
    Гаджик05
    1439086819
    Матч был равным судья решил подарить динамо первую победу. Динамо по игре не заслуживал победу.
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    richi
    1439100988
    По делу Губочана надо было удалять, за эпизод, когда он 2-ой гол забивал.
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    Muhametshin
    1439101561
    Почему вы решили что Цска болельщики рассисты а вы нет? Вспомните матч с Локо когда всю команду освистали за конфликт Сёмина с Самедовым
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    Джавдет
    1439104730
    Гаджибеков ты не капитан а.........
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    Анжи Махачкала05
    1439107882
    Во всех голах в ворота анжи виноват судья
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    grifon2013
    1439118992
    Семин не вешай лапшу на уши проблема с защитой уже около года с ФНЛ продолжается,Ташуев обещал наладить игру в защите но его ушли,а с приходом Семина ничего не улучшилось
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    Ubuntu
    1439414441
    удаление Цауни Безбородовым в матче с ЦСКА
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    ologreds
    1694997443
    numo438306
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