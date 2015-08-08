Семин: «Конечно, решения судей – просто нонсенс»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин после поражения от московского «Динамо» (2:3) в 4-м туре Премьер-лиги сказал, что судьи принимали неоднозначные решения.





«Мы допустили нелепые ошибки. При этом в сложных ситуациях играем хорошо и создаем моменты. Такие ошибки в высшем дивизионе чемпионата просто неприемлемы. И, конечно, решения судей – просто нонсенс. Почему-то у нас игрока удаляют, а у соперника за такой же эпизод – нет. Да и вообще я сомневаюсь, что в наши ворота был пенальти», – сказал Семин