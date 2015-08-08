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    «Анжи» и «Динамо» разойдутся миром, уверен Сафонов

    Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» сказал, что закономерным результатом игры «Анжи» – «Динамо» в четвертом туре Премьер-лиги станет ничья.

    «Рискну поставить на ничью. Единственное, что меня настораживает – встречу обслуживает Безбородов, а при нем, насколько я помню, махачкалинцы не проигрывают. «Динамо» показывает неплохой футбол, команде в каких-то моментах немного не везет. У дружины Кобелева проглядывается неплохой тактический рисунок, да и ставка на молодых игроков должна сыграть. Сложное противостояние, но хочется, чтобы москвичи набрали очки», – сообщил Сафонов.
    Все прогнозы Сафонова на текущий тур российского чемпионата можно увидеть тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 19:44
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    Комментарии (2)
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    ilyas.dzhabrailov
    1439054562
    Не согласен.Анжи выиграет!!!
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    ologreds
    1694997445
    numo438286
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