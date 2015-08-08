«Анжи» и «Динамо» разойдутся миром, уверен Сафонов

Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» сказал, что закономерным результатом игры «Анжи» – «Динамо» в четвертом туре Премьер-лиги станет ничья.





«Рискну поставить на ничью. Единственное, что меня настораживает – встречу обслуживает Безбородов, а при нем, насколько я помню, махачкалинцы не проигрывают. «Динамо» показывает неплохой футбол, команде в каких-то моментах немного не везет. У дружины Кобелева проглядывается неплохой тактический рисунок, да и ставка на молодых игроков должна сыграть. Сложное противостояние, но хочется, чтобы москвичи набрали очки», – сообщил Сафонов.

