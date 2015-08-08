Дибала: «Должен оправдывать доверие тренерского штаба «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, забивший свой первый мяч за «старую синьору» в матче за Суперкубок Италии с «Лацио», поделился своими впечатлениями после завоевания трофея.

«Сегодня много положительных эмоций: победа в Суперкубке, первый гол за «Ювентус» – это незабываемо. Клуб верит в меня и вложил серьезные средства для моего перехода, поэтому я должен оправдывать это доверие тренерского штаба. Цель «Ювентуса» – побеждать в каждом матче и любом турнире. Сейчас мы уже думаем о следующей игре. Посвящаю эту победу своей семье и девушке», — заявил нападающий «Ювентуса».