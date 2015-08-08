«Ювентус» – «Лацио»: составы команд

Стали известны заявки команд на матч за Суперкубок Италии, который разыграют «Ювентус» и «Лацио».



«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Касерес, Лихштайнер, Стураро, Маркизио, Погба, Эвра, Коман, Манджукич.

Запасные: Нето, Рубиньо, Исла, Ругани, Пароди, Падоин, Витале, Перейра, Дибала, Дзадза, Льоренте, Тельо.

«Лацио»: Маркетти, Баста, де Врей, Джентилетти, Раду, Онази, Билья, Катальди, Кандрева, Клозе, Андерсон.

Запасные: Бериша, Гуерриери, Патрик, Конко, Маурисио, Худт, Моррисон, Милинкович, Кишна, Джорджевич, Кейта.