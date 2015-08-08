Родионов: «За ночь менять регламент неправильно»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал перенос матча пятого тура РФПЛ с 15 на 14 августа. Напомним, что после ходатайства ЦСКА встречу перенесли из-за участия «армейцев» в Лиге чемпионов, что потребовало изменения регламента турнира.

«Перенос был для многих неожиданным, в том числе и для нас. Есть решение бюро исполкома и лиги, «Спартак» ему будет следовать. Но в этой ситуации больше всего страдают болельщики, которые купили билет не только на матч, но и на поезд-самолет. Что делать с ними, болельщик сейчас наиболее пострадавшая сторона, в том числе и болельщики ЦСКА. Мы подстроимся, изменим тренировочный график. Но вновь напомню о болельщике, потому что многие едут не только на матч основных составов, но и дублей. И поэтому постараемся сделать все, что в наших силах, для людей.

Ситуация непонятна. Мы всегда заранее знаем, кто участвует в еврокубках, в том числе и в Лиге чемпионов. И естественно, все можно было предусмотреть – что ЦСКА в такие-то дни может быть задействован в матчах квалификации этого этапа Лиги чемпионов, даты турнира известны заранее. А менять за ночь регламент неправильно», — заявил Родионов.