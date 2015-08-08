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    Родионов: «За ночь менять регламент неправильно»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал перенос матча пятого тура РФПЛ с 15 на 14 августа. Напомним, что после ходатайства ЦСКА встречу перенесли из-за участия «армейцев» в Лиге чемпионов, что потребовало изменения регламента турнира.
    «Перенос был для многих неожиданным, в том числе и для нас. Есть решение бюро исполкома и лиги, «Спартак» ему будет следовать. Но в этой ситуации больше всего страдают болельщики, которые купили билет не только на матч, но и на поезд-самолет. Что делать с ними, болельщик сейчас наиболее пострадавшая сторона, в том числе и болельщики ЦСКА. Мы подстроимся, изменим тренировочный график. Но вновь напомню о болельщике, потому что многие едут не только на матч основных составов, но и дублей. И поэтому постараемся сделать все, что в наших силах, для людей.
    Ситуация непонятна. Мы всегда заранее знаем, кто участвует в еврокубках, в том числе и в Лиге чемпионов. И естественно, все можно было предусмотреть – что ЦСКА в такие-то дни может быть задействован в матчах квалификации этого этапа Лиги чемпионов, даты турнира известны заранее. А менять за ночь регламент неправильно», — заявил Родионов.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.08.2015 14:13
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    Комментарии (13)
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    ivanthebest
    1439033746
    На кол их! Еретики и п.дорасы сидят в исполкоме)
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    richi
    1439036779
    В современном мире конкретно сбились приоритеты. На первом месте везде потребитель, но это не правильно. Спорт это соревнование. В данном случае соревнование двух команд, кто лучше играет в футбол. И это первично. А болельщики это зрители, которым разрешили посмотреть, кто сильнее. И в футбол играют не для них, а для себя и для спонсоров.
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    Nesterenko
    1439038337
    Идиотизим, вообще не понимаю эту идиотскую отмазку: "еврокубки, поэтому надо перенести". Вот именно что страдает именно болельщики, а им по-барабану, можно подумать один день что-то решит. В европе все играют по 2-3 матча в неделю и это абсолютно нормально!!
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    BANNIKOV1970
    1439038875
    полупокеры о болельщиках думайте! Или футбол не для нас?
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    Age
    1439041430
    Самки собаки! Я живу в Салехарде, в августе две недели в Питере. Заказал билет на футбол, билеты на поезд, и на тебе! У меня реально нет и не будет другой возможности живьём посмотреть Спартак! Долбаная конюшня! Теперь, когда Слуцкий тренер и сборной и ЦСКА, жди чудес, как в СССР при Лобановском...
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    MK-42
    1439041969
    а ещё боремся за посещаемость!
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    Диктор
    1439052029
    Обидно что они покупают все-судей,игры-проклятый Гинер.ЦСКА это не спортивная команда.
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    ologreds
    1694997447
    numo438244
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