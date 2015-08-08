Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Ромуло не сыграет с «Крыльями Советов» из-за ангины

    Сегодня московский «Спартак» прибыл в Самару, где завтра «красно-белые» сыграют с местными «Крыльями Советов» в рамках четвертого тура РФПЛ.

    Среди игроков, прилетевших на матч, не значится полузащитник Ромуло. Сообщается, что он накануне был госпитализирован с диагнозом «ангина».

    Полный список игроков, прилетевших в Самару: Артем Ребров, Антон Митрюшкин, Кирилл Комбаров, Дмитрий Комбаров, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Владимир Гранат, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Джано Ананидзе, Роман Широков, Денис Глушаков, Квинси Промес, Павел Яковлев, Ивелин Попов, Александр Зотов, Арас Озбилиз, Юра Мовсисян, Денис Давыдов, Зе Луиш.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2015 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Serjinho
    1439030433
    ромуло приехал в санаторий "спартак" подлечиться, удачи ему
    Ответить
    Зарема лис
    1439030967
    Когда Озбилиз начнёт играть, охрененный игрок сидит в запасе(
    Ответить
    ologreds
    1694997449
    numo438233
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+