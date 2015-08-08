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    Кокорин недоволен своим положением в «Динамо»

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин действительно может оказаться в «Зените».

    Андре Виллаш-Боаш ищет замену уходящему Саломону Рондону среди российских игроков, к чему его подтолкнуло ужесточение лимита на легионеров в РФПЛ. Кокорин же значится одним из первых в его списке.

    24-летний нападающий в настоящий момент всерьез рассматривает возможность оказаться в Санкт-Петербурге, так как он недоволен своим текущим положением в клубе. Напомним, что перед началом сезона 2015/16 московскому «Динамо» пришлось серьезно снизить зарплату многим игрокам из-за возможных санкций в связи с нарушением финансового fair play.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 12:30
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    Комментарии (22)
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    pfk_c_s_k_a
    1439027872
    ну и дурак
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    Garrincha58
    1439029928
    опять какие то интриги раздули журналюги
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    valeh172
    1439031768
    Странно что Кокорин не доволен. Не играя, не забивая получать такие деньги и быть недовольным.
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    Тraumtanzеr
    1439031823
    Дзюбу на лавку посадит.
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    Serjinho
    1439031893
    говнополитика бомженедоразумения продолжается, одним словом. лимитик ужесточили - рф игроков скупили. никчемный клубишко
    Ответить
    ivanthebest
    1439033443
    Что денег перестало хватать на новые Bugatti Veyron? А как же родной клуб, уважение и прочее? Зачем? Ведь нужно инстаграмм наполнять новыми фотками для малолетних сосок...
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    MaxOfMobbDeep
    1439037009
    Если уж Динамо и соберутся продавать, пусть 15 минимум просят - закроют все позиции перспективными ребятами из фнл или нижней части рфпл, а то их молодёжь без фарм-клуба не готова еще, 3-4 исключения найдётся. 2 напа им точно нужны, а то их обольский бездарь какой-то
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    ФК Зенит всея Руси
    1439041381
    "Кокорин недоволен своим положением в «Динамо»" - Ага. Я как раз читал про такое. Там старуха была недовольна своим положением царицы, -- и пожелала стать владычицей морскою, чтобы золотая рыбка служила у ней на посылках. И тоже ни голов не забивала, ни старалась, ни вкалывала на тренировках.
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    gennadiy
    1439042460
    Скупите всю Россию,денег то немеренно.Только всё равно они когда нибудь закончаться.И тогда что,пердив?
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    ologreds
    1694997449
    numo438231
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