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    Чех: «Моуринью и Венгер похожи только в одном»

    Вратарь «Арсенала» Петр Чех, который длительное время выступал за «Челси» под руководством Жозе Моуринью, сравнил португальского наставника со своим нынешним тренером Арсеном Венгером.
    «Единственное, чем похожи Моуринью и Венгер — оба не любят проигрывать. Мне легко говорить о Жозе, но трудно говорить о Венгере, потому что с ним я работаю совсем недолго. Но я был очень впечатлен, когда встретился с ним в первый раз.
    Задача на сезон? Надеюсь, мы выиграем достаточно матчей, чтобы занять первое место. Думаю, это возможно. В прошлом сезоне «Арсенал» был хорош, настало время сделать шаг вперед», — заявил вратарь «Арсенала».

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2015 12:20
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Grelas
    1439028378
    Отличный настрой, так держать!
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    Willian05
    1439032453
    Чех именно тот кого не хватало в Арсенале Но нужен топовый нап
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    dima090887
    1439059008
    Давно пора!
    Ответить
    jurjs
    1439088355
    Может Балотелли по дешевке взять? Или Буратиновича
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    ologreds
    1694997449
    numo438230
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