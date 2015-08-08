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    • Видеотрансляция матча «Анжи» – «Динамо» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Анжи» – «Динамо» – на «Бомбардире»

    Обитающие в подвале турнирной таблицы «Анжи» и «Динамо», которые пока не одержали ни одной победы, сегодня проведут очную встречу в рамках четвертого тура Чемпионата России. Начало – в 20:00.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» как всегда предлагает Вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 18:21
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    Комментарии (5)
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    Анжи Махачкала05
    1439028502
    Почему мои комментарии не доходят (((
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    -DaGESTaN-
    1439036966
    Анжи, ждём от вас победы!
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    Светлу
    1439052177
    Почему то восприятие про Анжи до сих той команды Хидинка
    Ответить
    Тишка
    1439053073
    Нет там трансляции. Жулики.
    Ответить
    ologreds
    1694997449
    numo438223
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