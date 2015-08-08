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    • Ван Гаал: «Из-за ситуации с Де Хеа трансферное окно должно быть сдвинуто»

    Ван Гаал: «Из-за ситуации с Де Хеа трансферное окно должно быть сдвинуто»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал посетовал, что манкунианцы стали заложниками ситуации в связи с возможным переходом вратаря команды Давида де Хеа в «Реал».

    «Наш клуб всегда вынужден платить за игроков определенные деньги, и что нам предложил «Реал»? Мы запросили у них определенную сумму, и они должны с ней согласиться. За несколько прошедших лет «Манчестер Юнайтед» потратил большие деньги, тогда как сам не получал таких сумм за своих игроков.

    Вообще, во всей этой ситуации я считаю себя заложником, другие игроки – это тоже заложники, наш клуб – заложник. Трансферное окно должно быть сдвинуто. Давид – лучший вратарь команды последних трех лет, а в последние два года он считался лучшим игроком клуба среди болельщиков. Думаете, тренер хочет ухода такого футболиста? Конечно же, нет.

    Но сейчас из-за этой истории он – не тот де Хеа, который был в прошлом сезоне. Ему приходится сложно, но нам предстоит важный матч, в котором я хочу видеть игроков, готовых сосредоточиться только на нем. Де Хеа сейчас не может этого сделать», – сказал ван Гаал.

    Де Хеа покинул расположение «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Sports.ru

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    08.08.2015 10:08
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    Комментарии (14)
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    Лобстер
    1439022243
    могу кое че из штанов достать и в рот тебе сдвинуть
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    sihafazatron
    1439025956
    разнылась галя
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    Serjinho
    1439027425
    разговор ни о чем
    Ответить
    Grelas
    1439028344
    С таким тренером МЮ ничего не добьется.
    Ответить
    Jack Frost
    1439029722
    нытик какой-то. Ради одного игрока сдвигать трансферное окно неприемлимо
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    Garrincha58
    1439029865
    при чем здесь окно просто неправильно наверное перевели
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    violent_spz
    1439031078
    последний сезон ты работаешь... Истиричка
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    Jakson Soccer
    1439035502
    Иди на пенсию дед, Слуцкого в МЮ))))
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    Garri98
    1439071987
    Де Хеа подвел клуб который дал ему путевку в жизнь. А это не сходит с рук. И карьера его предопределена Пусть валит конь-педальный.
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    ologreds
    1694997449
    numo438216
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