Слуцкий: «Для ЦСКА жизненно важно приобрести нападающего»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что клуб ведет переговоры по трансферу нового нападающего.



«Не знаю, успеем ли заполучить новичка до 10 августа (дата окончания дозаявки в очередной раунд Лиги чемпионов, – прим.). Вот правда, не знаю – переговоры ведутся, наши руководители озвучивали имена. Это всегда очень тяжелый процесс с кучей подводных камней. И однозначно сказать, что такой-то игрок появится (и тем более когда), я не могу. Но те люди, которые отвечают за трансферы в ЦСКА, сделают максимум возможного, чтобы у нас появился хотя бы один дополнительный футболист. Это жизненно важно. Речь идет только о позиции нападающего», – сказал Слуцкий.

