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    Слуцкий: «Для ЦСКА жизненно важно приобрести нападающего»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что клуб ведет переговоры по трансферу нового нападающего.

    «Не знаю, успеем ли заполучить новичка до 10 августа (дата окончания дозаявки в очередной раунд Лиги чемпионов, – прим.). Вот правда, не знаю – переговоры ведутся, наши руководители озвучивали имена. Это всегда очень тяжелый процесс с кучей подводных камней. И однозначно сказать, что такой-то игрок появится (и тем более когда), я не могу. Но те люди, которые отвечают за трансферы в ЦСКА, сделают максимум возможного, чтобы у нас появился хотя бы один дополнительный футболист. Это жизненно важно. Речь идет только о позиции нападающего», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 09:20
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    Комментарии (8)
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    Чикомас
    1439015979
    Ежели не успеют, шансов нет...
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    Spark333
    1439018688
    1 нападающий и еще 4 защитника!!!
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    rifcenter вернулся
    1439019310
    Жизненоважно помимо 1 напа еще хотябы 1 цз, потому что как только с нашей обороной начинают играть на скоростях наша оборона глохнет
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    rifcenter вернулся
    1439019393
    Это я молчу про то что скамейки вообще нет, одна травма и полноценной замены нет, за искл. Набабкина на Щенникова.
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    sour12
    1439029748
    скорей два центральных защитника, а то будут тупо бегать и простреливать весь матч и 2-4 мяча отгружать цска....
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    Kuzy цска
    1439065522
    Даже более чем важно
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    ologreds
    1694997451
    numo438210
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