Лебеденко: «Мы владели преимуществом, но остроты было мало»

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился своим мнением о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Мордовии».



«В процентном соотношении мы конечно владели преимуществом, но вот по острым моментам может быть и уступили. У «Мордовии» были опасные контрвыпады. Не стал бы говорить, что мы переиграли соперника по всем показателям. Если объективно – мы владели преимуществом, но остроты было мало.

Когда нет побед – давление всегда присутствует. Думаю, исправим ситуацию в ближайших играх. Все команды можно обыгрывать, будем играть только на победу.



В чем нужно добавлять? В агрессии впереди. Нужно хладнокровие в завершающей стадии, чтобы нанести точный удар. Нужно создавать еще больше моментов, все-таки, моментов маловато. В атакующих действиях нужно всей команде прибавлять», – сказал Лебеденко.



РФПЛ. «Терек» и «Мордовия» голов не забили

