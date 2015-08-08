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    • Лебеденко: «Мы владели преимуществом, но остроты было мало»

    Лебеденко: «Мы владели преимуществом, но остроты было мало»

    Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился своим мнением о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Мордовии».

    «В процентном соотношении мы конечно владели преимуществом, но вот по острым моментам может быть и уступили. У «Мордовии» были опасные контрвыпады. Не стал бы говорить, что мы переиграли соперника по всем показателям. Если объективно – мы владели преимуществом, но остроты было мало.
    Когда нет побед – давление всегда присутствует. Думаю, исправим ситуацию в ближайших играх. Все команды можно обыгрывать, будем играть только на победу.

    В чем нужно добавлять? В агрессии впереди. Нужно хладнокровие в завершающей стадии, чтобы нанести точный удар. Нужно создавать еще больше моментов, все-таки, моментов маловато. В атакующих действиях нужно всей команде прибавлять», – сказал Лебеденко.

    РФПЛ. «Терек» и «Мордовия» голов не забили

    Источник: ФК «Ахмат»

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    08.08.2015 07:51
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    Комментарии (2)
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    FC Terek-95
    1439328566
    Ну Ига надо надо старайтесь
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    ologreds
    1694997451
    numo438203
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