Слуцкий: «ЦСКА далеко не фаворит в паре со «Спортингом»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором армейцы встретятся с лиссабонским «Спортингом», поделился мнением о сопернике.



«Сложно сказать, что какой-то из соперников был предпочтительнее. «Спортинг» – топ-команда, пусть и чуть менее титулованная, чем некоторые другие. Понятно, что ЦСКА далеко не фаворит, учитывая, что мы «несеяные» в этом отборочном раунде», – отметил Слуцкий.



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