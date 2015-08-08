Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Слуцкий: «ЦСКА далеко не фаворит в паре со «Спортингом»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором армейцы встретятся с лиссабонским «Спортингом», поделился мнением о сопернике.

    «Сложно сказать, что какой-то из соперников был предпочтительнее. «Спортинг» – топ-команда, пусть и чуть менее титулованная, чем некоторые другие. Понятно, что ЦСКА далеко не фаворит, учитывая, что мы «несеяные» в этом отборочном раунде», – отметил Слуцкий.

    ЦСКА узнал соперника по квалификационному раунду плей-офф Лиги чемпионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2015 06:29
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Чикомас
    1439016209
    А мы теперь ни с кем не фавориты. Покупаем игроков для лавки и для дубля, а на поле бегают (вернее ползают) пенсионеры. Все экономит Гинер, все подешевле ищет...Доэкономится блин...
    Ответить
    Spark333
    1439018754
    Экономика штука тонкая!
    Ответить
    iBragim2102
    1439135808
    После матча со Спартой это уже всем ясно!
    Ответить
    Слуцкий
    1439377632
    Спортинг это фуфло если зенит чемпиона Португалии два раза вздрючил то значит Спортинг пройдем закрытыми глазами !ведь чемпионат португалии очень слабый сильнейшие там порту и бенфика а спортинг там с бого с припеку!когда последний раз они выходили в ЛЧ да лет пять тому назад !
    Ответить
    ologreds
    1694997451
    numo438196
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+