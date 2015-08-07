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    Месси предложил Турану взять десятый номер

    Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси готов отказаться от своего номера в пользу новичка клуба.

    Арда Туран пока не определился с игровым номером, под которым он будет выступать за каталонцев. И спешить ему некуда, ведь дозаявить его «Барселона» сможет только 1 января 2016 года из-за действующего запрета со стороны ФИФА.

    По словам самого Турана, накануне Месси выразил готовность передать ему «десятку».

    «В сборной Турции я начинал играть под номером 14, а все потому, что мой отец был большим поклонником Йохана Кройфа. В «Атлетко» мне дали «десятку», и после подписания контракта с «Барселоной» ко мне подошел Месси и сказал, что если я действительно хочу этот номер, то могу его взять себе», – рассказал Туран.

    Источник: Sport.es

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    07.08.2015 23:37
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mel23ok33
    1438983381
    Депай взял 7 в МЮ, зря, не потянет. Ну а Тюран серьезный, что даже щедрость Лео, не позволит ему претендовать на 10. Тут без вариантов.
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    95-shishani-95
    1438983387
    Не думаю, что это правда!
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    mihbah
    1438984830
    А что от номера на спине пиписька больше становиться? )
    Ответить
    Baisangur95reg
    1438986946
    Не стоит !Жду его дебюта !Кажется он просто будет рвать всех соперников на поле взглядом ;-)
    Ответить
    FCDordoi
    1439010111
    Главное не номер, главное игра!
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    Forint
    1439012739
    вот вам СМИ. в других источниках еще отдельно утверждают что Арда при этом смеялся и сказал все эти слова в шутливой форме.
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    Виктор1983
    1439023701
    Месси молодец
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    _____MAKC_____
    1439190020
    Respect Messi!!!
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    real &anji
    1439931220
    Месси лох
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    ologreds
    1694997451
    numo438182
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