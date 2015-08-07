Месси предложил Турану взять десятый номер

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси готов отказаться от своего номера в пользу новичка клуба.

Арда Туран пока не определился с игровым номером, под которым он будет выступать за каталонцев. И спешить ему некуда, ведь дозаявить его «Барселона» сможет только 1 января 2016 года из-за действующего запрета со стороны ФИФА.

По словам самого Турана, накануне Месси выразил готовность передать ему «десятку».

«В сборной Турции я начинал играть под номером 14, а все потому, что мой отец был большим поклонником Йохана Кройфа. В «Атлетко» мне дали «десятку», и после подписания контракта с «Барселоной» ко мне подошел Месси и сказал, что если я действительно хочу этот номер, то могу его взять себе», – рассказал Туран.