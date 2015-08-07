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    РФПЛ. «Терек» и «Мордовия» голов не забили

    Четвертый тур РФПЛ открывали «Терек» и «Мордовия», которые еще не побеждали в этом сезоне. Счет победам не удалось открыть и в этой встрече, равно как не удалось и открыть счет в самом матче.

    Первый тайм проходил довольно бодро, но до опасных моментов дело дошло только ближе к его концу, когда два шанса забить упустил Луценко и один момент не реализовал Мбенге.

    Во второй половине хозяева также упустили несколько хороших возможностей, а вот гости до штрафной соперника добирались редко. В итоге ничья 0:0.

    7 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена»

    Терек (Грозный) – Мордовия (Саранск) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Терек: Годзюр, Уциев, Семeнов, Родолфо, Рыбусь, Варкен, Маурисио, Иванов, Айссати (Митришев, 83), Лебеденко (Мирзов, 67), Мбенге Садаев, 85).

    Мордовия: Ревишвили, Шитов, Гапон (Тишкин, 44), Рыков, Перендийя, Дудиев, Стеванович, Власов (Шипицин, 74), Ле Таллек, Луценко, Мухаметшин (Игнатович, 71).

    Предупреждения: Ле Таллек, 15; Иванов, 89.

    Судья: Алексей Матюнин

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    07.08.2015 20:55
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    Комментарии (15)
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    95-shishani-95
    1438982036
    Позор руководству Терека! Аилтона продали, но никого не купили! На месте Рыбуса и Адилсона, я бы ушел!
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    95-shishani-95
    1438984854
    Думаю, что следующие два матча Терек проиграет! Если Терек вылетит в ФНЛ, думаю, что только тогда усилят состав!
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    95-shishani-95
    1438985013
    Рыбус в роли защитника играет что ли? Если так, то это никуда не годится! Ни одну игру в этом сезоне не смотрел!
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    Baisangur95reg
    1438987149
    Ожидаемо !Трансферы ,вот что сейчас надо Тереку !
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    Krasnodar 123
    1439027303
    Все команды с Юга начали чемпионат плохо. Ростов пока лучше других, но тоже есть вопросы по игре. Анжи вообще пока ноль балов. Хотя самоотдача, желание играть и забивать есть, будем надеяться что Южане себя еще проявят.
    Ответить
    DJBASMAS
    1439054404
    Терек
    Ответить
    Deleted user
    1439279856
    1
    Ответить
    Deleted user
    1439280120
    Krasnodar 12308.08.2015 12:48 Все команды с Юга начали чемпионат плохо. Ростов пока лучше других, но тоже есть вопросы по игре. Анжи вообще пока ноль балов. Хотя самоотдача, желание играть и забивать есть, будем надеяться что Южане себя еще проявят.
    Ответить
    ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆
    1439392994
    мда
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    ologreds
    1694997453
    numo438168
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