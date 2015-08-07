РФПЛ. «Терек» и «Мордовия» голов не забили

Четвертый тур РФПЛ открывали «Терек» и «Мордовия», которые еще не побеждали в этом сезоне. Счет победам не удалось открыть и в этой встрече, равно как не удалось и открыть счет в самом матче.

Первый тайм проходил довольно бодро, но до опасных моментов дело дошло только ближе к его концу, когда два шанса забить упустил Луценко и один момент не реализовал Мбенге.

Во второй половине хозяева также упустили несколько хороших возможностей, а вот гости до штрафной соперника добирались редко. В итоге ничья 0:0.

7 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена»



Терек (Грозный) – Мордовия (Саранск) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Терек: Годзюр, Уциев, Семeнов, Родолфо, Рыбусь, Варкен, Маурисио, Иванов, Айссати (Митришев, 83), Лебеденко (Мирзов, 67), Мбенге Садаев, 85).

Мордовия: Ревишвили, Шитов, Гапон (Тишкин, 44), Рыков, Перендийя, Дудиев, Стеванович, Власов (Шипицин, 74), Ле Таллек, Луценко, Мухаметшин (Игнатович, 71).

Предупреждения: Ле Таллек, 15; Иванов, 89.

Судья: Алексей Матюнин