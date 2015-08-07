Тошич: «Лично мне хотелось, чтобы нам достался как раз «Спортинг»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о результатах жеребьевки раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

«Смотрели жеребьeвку всей командой на базе после тренировки. Сошлись на том, что это для нас неплохой вариант. Лично мне хотелось, чтобы нам достался как раз «Спортинг». Понятно, что эта команда очень сильная, других на стадии плей-офф просто нет. Но всe же в противостоянии с португальцами, думаю, у нас больше шансов на успех, чем с тем же «Манчестер Юнайтед» или другими тремя клубами, которые могли попасться», – считает футболист.

«В любом случае, это будет настоящая битва — наподобие той, что случилась десять лет назад в финале Кубка УЕФА. Сам я в то время был ещe совсем молод, но старожилы команды впоследствии не раз мне рассказывали о лиссабонском поединке. Тогда ПФК ЦСКА выиграл 3:1, надеюсь, удача, будет с нами и сейчас», – добавил Тошич.