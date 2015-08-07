Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Тошич: «Лично мне хотелось, чтобы нам достался как раз «Спортинг»

    Тошич: «Лично мне хотелось, чтобы нам достался как раз «Спортинг»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о результатах жеребьевки раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

    «Смотрели жеребьeвку всей командой на базе после тренировки. Сошлись на том, что это для нас неплохой вариант. Лично мне хотелось, чтобы нам достался как раз «Спортинг». Понятно, что эта команда очень сильная, других на стадии плей-офф просто нет. Но всe же в противостоянии с португальцами, думаю, у нас больше шансов на успех, чем с тем же «Манчестер Юнайтед» или другими тремя клубами, которые могли попасться», – считает футболист.

    «В любом случае, это будет настоящая битва — наподобие той, что случилась десять лет назад в финале Кубка УЕФА. Сам я в то время был ещe совсем молод, но старожилы команды впоследствии не раз мне рассказывали о лиссабонском поединке. Тогда ПФК ЦСКА выиграл 3:1, надеюсь, удача, будет с нами и сейчас», – добавил Тошич.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 19:08
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    AK--47
    1438964244
    Теперь нужно пожелать удачи ЦСКА.
    Ответить
    AK--47
    1438964257
    А игрокам выложиться на поле
    Ответить
    Витус Беринг
    1438965201
    Исполните на бисс !!!
    Ответить
    Real chempion
    1438966940
    Хоть не стал врать, сказал, как на самом деле думает.
    Ответить
    ologreds
    1694997453
    numo438160
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+