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    Кононов: «Не считаем себя фаворитами в матчах с ХИК»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал итоги жеребьевки квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которым краснодарский клуб сыграет с финским ХИКом.


    «ХИК является сильнейшим клубом Финляндии на протяжении уже многих последних лет и достоин уважения за свои достижения. Команда имеет большой опыт выступления в европейских турнирах – каждый год она участвует в Лиге Чемпионов, Лиге Европы. Поэтому нас ждут далеко не простые игры, и мы себя в них фаворитами не считаем. Перед началом двухматчевого противостояния счет равный, и мы будем биться за победу в каждом из поединков», – сказал Кононов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    07.08.2015 16:32
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    Комментарии (4)
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    Krasnodar 123
    1438956184
    Пока есть время необходимо встряхнуть команду, с такой игрой в ЛЕ и ЧР ловить нечего.
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    Go-o-ol
    1438972485
    сколько у них ХИКов,или это другой.подскажите ...я все перелистал...
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    drigo
    1439354669
    Астана не без труда прошел ХИК, у них главная мотивация это деньги, Астана забрал большой кусок пирога, теперь они сделают все чтоб забрать хотя бы этот кусок.
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    ologreds
    1694997454
    numo438141
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