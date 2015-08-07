Кононов: «Не считаем себя фаворитами в матчах с ХИК»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал итоги жеребьевки квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которым краснодарский клуб сыграет с финским ХИКом.



«ХИК является сильнейшим клубом Финляндии на протяжении уже многих последних лет и достоин уважения за свои достижения. Команда имеет большой опыт выступления в европейских турнирах – каждый год она участвует в Лиге Чемпионов, Лиге Европы. Поэтому нас ждут далеко не простые игры, и мы себя в них фаворитами не считаем. Перед началом двухматчевого противостояния счет равный, и мы будем биться за победу в каждом из поединков», – сказал Кононов.