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    Бабаев: «Слуцкий не хочет уходить из команды после Евро-2016»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не заинтересован в уходе главного тренера Леонида Слуцкого после окончания срока действия соглашения, по которому он будет совмещать свой пост с должностью главного тренера сборной России. Сам Слуцкий также не хочет покидать команду.


    «На данную тему не хотелось бы говорить, потому что пока речь шла только о том, чтобы выправить сложнейшую ситуацию в сборной и вывести команду на чемпионат Европы 2016 года, – Мы бы не хотели, чтобы Леонид Викторович уходил из клуба, и он, насколько я знаю, тоже придерживается такого же мнения», – сказал Бабаев.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2015 16:16
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    Комментарии (9)
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    zico2205
    1438954824
    А ведь не глуп Леня...После провала сборной,кто его возьмет ??? А провал при нем неизбежен...Мы не чемпионат разыгруем...Что добился Слуцкий в Европе??? Вот чудом Спарту прошли...В защите провал...А ведь это номинальные защитники сборной...Может позвать лучше ребят с Амкара и Краснодара...Огромная ошибка,в том что не назначили Бердыева..Это был реально тренер ,который без звезд добивался результата...Уж здесь вряд ли кто сомневается...Строжайшая дисциплина и полная самоотдача-вот что на надо в первую очередь..Да и бойцов сборной не помешало бы иметь...Со времен Евсеева почти не осталось...Разве что, были Семак и Торбинский..Нет "ДУХА" в сборной...Как можно ставить капитаном флегматика-Широкова ??? А ведь от этого все и идет..Вы забыли позор на последних чемпионатах Мира и Европы...Наши показали себя самой безвольной командой...У них даже желания играть не было...Я уже забыл как выглядят "горящие" глаза...Порой кажется,что играют не в футбол для зрителей,а отбывают повинность на поле...Отрабатывают (если только отрабатывают) бабло...И немалое...Про Капелло уже молчу...Где бы мне найти такую работу,чтобы при увольнении еще миллиардик приплатили...Полный маразм...
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    Asbjorn
    1438955433
    А зачем ему уходить,у него в ЦСКА не все плохо
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    Зенит 2015
    1438962306
    Его давно уже нужно было выгнать из команды. Тогда ЦСКА не был бы липовым чемпионом и обладателем левейшего серебра, отобранного самым возмутительным образом у Краснодара. После этого наглого присвоения медальки, журналюги НТВ плюс проболтались. Сказали что деньги, полученные за ЛЧ от УЕФА, ЦСКА очень нужны. Галицкому, наверное, они не нужны. Он же владелец Российских фирм и истинно российского клуба, а не контор из стана врагов наших, англо-саксов и клуба, давно не имеющего ничего общего с российской армией.
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    WhiteEgon
    1438966060
    Помню также Палыча попросили потренировать. Эштреков за главного остался, а после сборной Палыча послали. Некрасиво поступили с ним. Хотя я не думаю, чтобы он со Смородской ужился. Если она Лоськова погнала, а это как Джерард для Ливерпуля. Вообщем удачи Слуцкому.
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    ologreds
    1694997454
    numo438138
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