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    Бышовец: «У Слуцкого сегодня удачный день»

    Заслуженный тренер СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец прокомментировал итоги жеребьевки квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Специалист считает, что «Спортинг» – вполне приемлемый соперник для ЦСКА,.


    «Думаю, что у Слуцкого сегодня удачный день. Его можно поздравить с назначением на пост главного тренера сборной России и с тем, что соперник ЦСКА в Лиге чемпионов достался вполне приемлемый. Если бы выпали «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» или «Байер», было бы намного сложнее. У меня ещe свежи в памяти воспоминания финала Кубка УЕФА в 2005 году, когда «армейцы» выиграли трофей. Мне кажется, ещe с тех времен матчи с португальскими командами для наших клубов в целом удачны», – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 16:06
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Grelas
    1438953892
    Анатолий: на его месте должен был быть я! Мутко: научишься качаться на кресле - будешь! )))
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    Go-o-ol
    1438976356
    Привет всем ...ВАШ тренер"Спец"Супер ,УДАЧИ!
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    ologreds
    1694997455
    numo438137
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