Бышовец: «У Слуцкого сегодня удачный день»

Заслуженный тренер СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец прокомментировал итоги жеребьевки квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Специалист считает, что «Спортинг» – вполне приемлемый соперник для ЦСКА,.



«Думаю, что у Слуцкого сегодня удачный день. Его можно поздравить с назначением на пост главного тренера сборной России и с тем, что соперник ЦСКА в Лиге чемпионов достался вполне приемлемый. Если бы выпали «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» или «Байер», было бы намного сложнее. У меня ещe свежи в памяти воспоминания финала Кубка УЕФА в 2005 году, когда «армейцы» выиграли трофей. Мне кажется, ещe с тех времен матчи с португальскими командами для наших клубов в целом удачны», – сказал Бышовец.