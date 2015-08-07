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    • Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. За право попасть в групповой этап турнира встретятся:

    Путь чемпионов:
    «Астана» (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр)
    «Скендербеу» (Албания) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)
    «Селтик» (Шотландия) — «Мальме» (Швеция)
    «Базель» (Швейцария) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
    «БАТЭ» (Беларусь) — «Партизан» (Сербия)
    Путь представителей лиг:
    «Лацио» (Италия) — «Байер» (Германия)
    «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Брюгге» (Бельгия)
    «Спортинг» (Португалия) — ЦСКА (Россия)
    «Рапид» (Австрия) — «Шахтeр» (Украина)
    «Валенсия» (Испания) — «Монако» (Франция)

    Первые матчи плей-офф пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.


    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 13:21
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    Комментарии (12)
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    Харченко
    1438943399
    Все в наших руках. Выиграем у Спортинга - большой шанс обойти в таблице коэффициентов Португалию. А если Валенсия обыграет Монако, то и Францию.
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    Galaxy real way
    1438943407
    Астане большой удачи!
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    Spark333
    1438943707
    ЦСКА вперед!!!
    Ответить
    футболист в отставке
    1438944020
    не повезло спортингу!
    Ответить
    Genario
    1438944325
    ЦСКА и Астане желаю побед!
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    mdu86
    1438944673
    Астане и БАТЭ удачи!Вполне по силам выйти в группу. Для Астаны так это вообще будет событие мирового масштаба! Ну а ЦСКА если наладит дела в защите,то обязательно пройдут Спортинг. Удачи армейцам!
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    Caesar555
    1438950885
    Не хочется терять кого-то из пары Валенсия Монако, обе команды симпатичные. ЦСКА удачи!
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    Trener Sala
    1439016194
    В перёд СНГ!
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    ologreds
    1694997456
    numo438112
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