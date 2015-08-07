Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. За право попасть в групповой этап турнира встретятся:
Путь чемпионов:
«Астана» (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр)
«Скендербеу» (Албания) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)
«Селтик» (Шотландия) — «Мальме» (Швеция)
«Базель» (Швейцария) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
«БАТЭ» (Беларусь) — «Партизан» (Сербия)
Путь представителей лиг:
«Лацио» (Италия) — «Байер» (Германия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Брюгге» (Бельгия)
«Спортинг» (Португалия) — ЦСКА (Россия)
«Рапид» (Австрия) — «Шахтeр» (Украина)
«Валенсия» (Испания) — «Монако» (Франция)
Первые матчи плей-офф пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.
Первые матчи плей-офф пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.