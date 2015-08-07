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    • ЦСКА узнал соперника по квалификационному раунду плей-офф Лиги чемпионов

    ЦСКА узнал соперника по квалификационному раунду плей-офф Лиги чемпионов

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка, в ходе которой ЦСКА, «Краснодар» и «Рубин» узнают своих соперников по квалификационному раунду плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.


    Уже стал известен соперник ЦСКА. Возможными противниками армейцев были «Манчестер Юнайтед», «Байер», «Спортинг» и «Валенсия». Волею жребия армейцам достался португальский «Спортинг». Первая игра состоится в Лиссабоне.
    Первые матчи квалификацинного раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 13:15
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    Комментарии (79)
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    Qweas
    1438960374
    Да всё равно вылетят из ЛЧ.
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    Balbes77773
    1438960709
    ЦСКА-вперёооод!!!ЦСКА-вперёооод!..повезло-не повезло-посмотрим..достался удобный соперник..посмотрим...УДАЧИ НАМ!!
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    Spark333
    1438962703
    Удачи Рапиду!!!Раскатать Шахтерик по полной!!!
    Ответить
    Marizza
    1438963478
    Меньшее из зол, но всё равно шансов мало...
    Ответить
    saleks-84
    1438964750
    Лучший вариант
    Ответить
    GGGringOOO
    1438964997
    Фартануло. Но только именитости клуба. Хз как обе команды подойдут к противостоянию, еще если учесть, что у Слуцкого сборная сейчас.
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1438967701
    Фифти - фифти.Удачи армейцам!!!!!!!!!
    Ответить
    "-cska-"
    1439035155
    Главное чтобы Гусев не комментировал матч. А так все будет отлично!!! Верим в ЦСКА!!!
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    Ты моя невеста
    1439195585
    Ахах Гусев ни причём, уже проверяли же на сборной))
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    ologreds
    1694997457
    numo438111
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