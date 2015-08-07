ЦСКА узнал соперника по квалификационному раунду плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка, в ходе которой ЦСКА, «Краснодар» и «Рубин» узнают своих соперников по квалификационному раунду плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Уже стал известен соперник ЦСКА. Возможными противниками армейцев были «Манчестер Юнайтед», «Байер», «Спортинг» и «Валенсия». Волею жребия армейцам достался португальский «Спортинг». Первая игра состоится в Лиссабоне.

Первые матчи квалификацинного раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.