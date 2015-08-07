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    Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ — в 13:00 по Москве

    В 13:00 по Москве в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. 20 команд, разбитых на группы «Путь чемпионов» и «Путь представителей лиг», узнают своих соперников. В их числе и московский ЦСКА.

    Путь представителей лиг:
    Сеяные: «Валенсия», «Манчестер Юнайтед», «Байер», «Спортинг», «Шахтер».
    Несеяные: «Лацио», «Монако», «Рапид», «Брюгге», ЦСКА.
    Путь чемпионов:
    Сеяные: АПОЭЛ, БАТЭ, «Селтик», «Динамо» (Загреб), «Базель».
    Несеяные: «Астана», «Партизан», «Мальме», «Маккаби» Тель-Авив, «Шкендербеу».
    Отметим, что по решению УЕФА российский клуб не может встретиться с украинским.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 11:20
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    Комментарии (13)
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    18JG
    1438937684
    ЦСКА уходит в ЛЕ. Инфа сотка.
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    AleXXX 88
    1438937835
    Как так,Спортинг сеяный,Монако,ЦСКА нет???
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    Axidan
    1438941465
    ЦСКА жалко..
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    Слуцкий
    1438941478
    когда деребьевка???сегодня????подскажите пж
    Ответить
    Axidan
    1438941499
    Идеально- Шахтёр - Монако!
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    Слуцкий
    1438941623
    по какому каналу?
    Ответить
    Axidan
    1438942147
    Первая пара: Астана - АПОЭЛ
    Ответить
    Axidan
    1438942183
    Вторая пара: Шкендербеу - Динамо Загреб
    Ответить
    Axidan
    1438942213
    Третья пара: Селтик - Мальме
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    ologreds
    1694997457
    numo438094
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