Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ — в 13:00 по Москве

В 13:00 по Москве в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. 20 команд, разбитых на группы «Путь чемпионов» и «Путь представителей лиг», узнают своих соперников. В их числе и московский ЦСКА.
Путь представителей лиг:
Сеяные: «Валенсия», «Манчестер Юнайтед», «Байер», «Спортинг», «Шахтер».
Несеяные: «Лацио», «Монако», «Рапид», «Брюгге», ЦСКА.
Путь чемпионов:
Сеяные: АПОЭЛ, БАТЭ, «Селтик», «Динамо» (Загреб), «Базель».
Несеяные: «Астана», «Партизан», «Мальме», «Маккаби» Тель-Авив, «Шкендербеу».
Отметим, что по решению УЕФА российский клуб не может встретиться с украинским.